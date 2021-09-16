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В Карачаево-Черкесии реконструируют 56 школ

В Карачаево-Черкесии реконструируют 56 школ

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал, что в ближайшие три года в республике приведут в порядок почти 60 школ.

"Мы реконструируем, по сути это будет строительство новых объектов, 56 школ Карачаево-Черкесии", - рассказал он.

Темрезов добавил, что в 2022-2024 годах также будет проведен ремонт нескольких школ и детских садов. "Параллельно с реконструкцией школ мы еще будем заниматься капремонтом и реконструкцией тех дошкольных образовательных учреждений, которые сегодня имеют в этом потребность", - пояснил он.

Также в республике обновят материально-техническую базу образовательных учреждений.

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Вестник Кавказа

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