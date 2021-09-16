Вильфанд: европейскую часть России ждет резкое похолодание

Холодная погода прогнозируется на европейской части России до понедельника, исключение - южные регионы. Отклонения от климатической нормы составят 2-5 градусов, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около 2 градусов, а уже в субботу - до 4-5 градусов", - рассказал он, передает ТАСС.

Наиболее заметным похолодание станет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале, где дневные температуры составят от 5 до 11 градусов, - отметил метеоролог.