SpaceX вывела в космос Crew Dragon с гражданским экипажем

Американская компания SpaceX впервые запустила ракету-носитель с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Запуск состоялся в рамках программы Inspiration4, которая стала первой полностью коммерческой миссией астронавтов на орбите.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 20:02 по времени Восточного побережья США (03:02 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спустя две минуты 40 секунд отделилась первая ступень ракеты-носителя. Она в автоматическом режиме снизилась и совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Через восемь минут и 51 секунду после запуска выключились двигатели второй ступени ракеты-носителя, и спустя приблизительно три минуты от нее отсоединился сам корабль. После этого распахнулся защитный кожух расположенного на носу Crew Dragon стеклянного купола. Он был установлен на корабль специально для туристических миссий и располагается на месте механизма, предназначенного для стыковки с Международной космической станцией (МКС), - передает ТАСС.

Планируется, что полет продлится около трех суток, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане. Во время трехдневного полета корабль достигнет орбиты высотой 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км).

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил все четыре места на корабле.