В России начинает работу Информационный центр ЦИК

С сегодняшнего дня, 16 сентября, в ЦИК РФ начинает работу Информационный центр ЦИК РФ.

В центре будут представлены актуальные данные о ходе и результатах голосования, будут обсуждаться вопросы проведения выборов, разберут сообщения о возможных нарушениях. В качестве гостей в нем ожидаются представители различных ведомств, уполномоченный по правам человека, представители иностранных миссий наблюдения.

Работа информационного центра будет транслироваться в онлайн-режиме на сайте ЦИК России, - передает РИА Новости.

В атриуме ЦИК России в период всех дней работы инфоцентра будет организовано вещание выездной студии телеканала "Россия 24", где будут обсуждать актуальные темы текущей повестки выборов.

Для работы в Информационном центре аккредитовано 1354 журналиста от 83 средств массовой информации из 21 страны мира, в том числе представители 39 иностранных СМИ. Завершит работу инфоцентр 20 сентября.

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, - следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.