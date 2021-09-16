Польша отказывается от российского газа

Варшава не будет продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского голубого топлива, - заявил в эфире радиостанции Siódma9.pl уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года, и польский чиновник считает, что это позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", - цитирует Наимского РИА Новости.

Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил, что не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году.

Напомним, сейчас Польша покупает в России до 10 млрд кубометров газа в год, контракт на поставки топлива истекает в 2022 году, и Варшава неоднократно заявляла, что не будет его продлевать.