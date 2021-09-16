США: Россия будет главной угрозой в ближайшие десять лет

В обозримой перспективе Россия останется главной военной угрозой НАТО, - заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.

"Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия", - заявила Смит, передает РИА Новости.

"Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, - идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках", - сказала Смит, пообещав в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода "Северный поток - 2", назвав его "плохой сделкой" и "геополитическим проектом", который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.

Также Смит отметила, что продолжит ставить "непростые вопросы" перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.