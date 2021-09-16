Коронавирус отвоевывает позиции в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 343 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По-прежнему по количеству выявленных случаев заболевания лидируют Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область: в Алматы – 704 новых заболевших, в Карагандинской области 463 инфицированных, в Нур-Султане – 339, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших зафиксировано в Шымкенте (122), в Алматинской (278), Актюбинской (240), Павлодарской (195), Акмолинской (178), Костанайской (142), Восточно-Казахстанской (136) и Западно-Казахстанской (122) областях.

Днем ранее сообщалось о 2 930 заболевших коронавирусом за сутки.

Всего в стране подтвержден 851 661 случай аболевания.

За минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции и пневмонии скончались 64 человека. От COVID-19 умерли 58 казахстанцев, от пневмонии с признаками коронавируса - шесть человек.

По состоянию на 16 сентября лечатся от коронавирусной инфекции 74 492 человек, в том числе 66 006 пациентов с диагнозом COVID-19 и 8 486 - с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

В стационарах лежат 13 853 пациента, в поликлиниках наблюдаются 60 639 пациентов.