Джо Байден намерен принять в Белом доме Бориса Джонсона

На следующей неделе президент США Джо Байден собирается провести в Белом доме встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По данным источников, встреча намечена на начало недели. По мнению портала Axios, намерение Байдена принять Джонсона в Белом доме "представляет собой еще одно свидетельство того, что лидеры двух стран планируют совместно работать над вопросами, связанными с пандемией коронавируса COVID-19, Китаем и изменением климата, передает ТАСС.

Напомним, ранее правительственные источники британской газеты The Times сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует использовать свой визит для перезагрузки отношений между Великобританией и США, которые пережили сложный период в связи с решением американского лидера вывести войска из Афганистана и последовавшей за этим хаотичной эвакуацией из Кабула. Помимо этого, Джонсон и Байден обсудят подготовку к Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго с 1 по 12 ноября.