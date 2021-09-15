Жителей и гостей Анапы ждет "Киношок"

С 25 сентября в концертном зале Анапы "Летняя эстрада" фильмом Айнура Аскарова "Семья года" стартует открытый фестиваль кино "Киношок".

Авторы кино будут соревноваться в пяти номинациях: сценарии, полнометражные и короткометражные киноленты оценит профессиональное жюри, в котором будут известные режиссеры, актеры, кинооператоры и сценаристы, а вот победителя детских фильмов выберут подростки вместе с актрисой из Беларуси Светланой Суховей. Лауреатов конкурса определят зрительским голосованием, - рассказали в пресс-службе администрации Кубани, передает портал Юга.ру.

Также в рамках проекта "Кино на площади" в Анапе покажут фильмы 2020-2021 годов: "Батя", "Бендер: начало", "Пальма", "Пара из будущего", "Родные" и "Чернобыль".

Завершится кинофестиваль 2 октября.