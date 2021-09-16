Потеснит ли Турция Китай в Африке

Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял президента Гвинеи Альфа Конде в павильоне Вахдеттин на вершине холма в Стамбуле. Одна из бывших резиденций последнего османского султана в настоящее время используется как главный офис Эрдогана в азиатской части крупнейшего города Турции. "Нихон кэйдзай симбун" пишет, что глядя на голубые воды пролива Босфор, разделяющего азиатскую и европейскую части города, лидеры двух стран обсуждали перспективы сотрудничества, но через три недели после встречи Конде был арестован в результате военного переворота.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил переворот: ”В прошлом колониальная позиция заключалась в эксплуатации африканских стран. Теперь они прибегают к различным способам, чтобы привести к власти правительства, которые им нравятся, или сменить режимы, которые их не устраивают. Руки прочь от Африки. Народ Гвинеи должен понимать, что те, кто пытается его поддержать, на самом деле хотят его использовать”.

С 2002 года Турция увеличила число своих посольств в Африке с 12 до 43. За время своего пребывания у власти с 2003 года как премьер-министр и как президент Эрдоган посетил 28 африканских стран в общей сложности 38 раз.

Назвав Турцию ”афро-евразийским государством”, Эрдоган использовал все инструменты из своего дипломатического набора для взаимодействия с африканскими государствами. В мусульманских странах Африки Турция построила мечети. В Северной Африке Эрдоган вспоминал об исторических связях. В странах, недовольных старыми колониальными державами, эксплуатирующими нефть и полезные ископаемые, президент Турции выступал в качестве ”рупора угнетенного народа”.

Запад недооценивает связи Турции с Африкой. Ричард Аутцен, консультант по геополитике и бывший сотрудник отдела планирования политики Госдепартамента США, считает, что из всех неправильных представлений Вашингтона о Турции, мнение о дипломатической изоляции Анкары является наиболее ошибочным из всех возможных. ”У Турции на самом деле очень выверенный дипломатический подход, она хорошо поработала в Африке и в Азии, у Анкары сбалансированные отношения со многими странами Центральной и Восточной Азии. Турецко-японские отношения довольно продуктивные. Очень прочные исторические отношения с Южной Кореей”, - считает Аутцен.

Африка предоставляет новые рынки для турецких экспортеров. То же самое касается и строительного сектора Турции: западные компании часто избегают работать в Африке из-за бизнес-рисков. Эрдоган же проводит стратегию открытия посольств, налаживания прямых рейсов и развертывания коммерческих консультантов, чтобы бизнесмены могли беспрепятственно выйти на новые рынки.

Но если говорить о масштабах и размахе проектов в Африке, Турция пока не может сравниться с Китаем. Согласно рейтингу 250 международных подрядчиков Engineering News Record, основанному на доходах, полученных за рубежом, турецкие подрядчики заняли третье место с 40 компаниями в 2020 году после США с 41 подрядчиком. Китай лидирует с 78 компаниями.

Турецкие подрядчики реализовали 1666 проектов в 43 африканских странах на сумму $76 млрд с 1972 года. В странах Африки к югу от Сахары осуществляются 305 проектов на сумму $18,3 млрд, остальные проекты реализуются в Северной Африке, где у Турции традиционно прочные связи. Страны Африки к югу от Сахары предлагают Турции потенциал для расширения, но здесь у Китая еще большее преимущество.

”В большинстве стран к югу от Сахары нет ни нефтяных, ни газовых запасов, как, например, у североафриканских государств, и им не хватает финансовой мощи, - говорит председатель Ассоциации турецких подрядчиков Эрдал Эрен. - В этом регионе мы пытаемся продвигать турецкий Eximbank, но наталкиваемся на "великую китайскую стену"".

Turk Eximbank - официальное экспортно-кредитное агентство Турции, которое содействует программам торгового кредитования, гарантий и страхования. Однако его затмевают огромные финансовые возможности Китая, который оказывает поддержку африканским странам в создании инфраструктуры, не стремясь к сотрудничеству с какой-либо третьей страной.

Правда, у Турции есть возможность укрепить свои позиции в противовес Пекину. В июле около 250 турецких и ангольских бизнесменов собрались на форум в Анкаре. Участники встречи были настроены оптимистично. ”Теперь, когда есть прямое авиасообщение, а также резко возросла стоимость доставки из Китая, у нас появился шанс составить конкуренцию Пекину за счет наших близких связей с Анголой”, - сказал Абдулла Анил Алтункая, менеджер турецкого производителя оборудования Samsun Makina.

Представитель ангольской юридической фирмы, консультирующей иностранных инвесторов, отметил, что ”китайские следы повсюду в Анголе, но большая часть построенной ими инфраструктуры, например дороги, быстро приходит в негодность. У турецких компаний с более высоким качеством есть шансы на ведение бизнеса.”

Турция может бросить вызов Китаю, объединившись с партнерами. ”Там, где мы конкурировали и получили проекты вместо Китая, например, в Руанде, Танзании и Сенегале, турецким подрядчикам удалось использовать средства международных организаций, в частности, Всемирного банка и Африканского инвестиционного банка”, - сказал Эрен.

Селим Бора, председатель турецкой строительной компании Summa, которая завершила 20 крупных проектов в Африке, от аэропортов до спортивных центров, отметил, что китайские компании в последнее время проявляют меньше интереса к модели ”сборка-эксплуатация-передача” и государственно-частному партнерству. Это дает преимущество турецким компаниям в конкуренции с китайскими. Бора сообщил, что Summa скоро начнет строительство нового международного аэропорта в суданском Хартуме по модели ”сборка-эксплуатация-передача”.

Япония внимательно следит за продвижением Турции в Африку, надеясь найти способы обеднить силы и получить рычаги влияния. Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) открыл региональный офис в Стамбуле в прошлом году, явно с целью укрепить сотрудничество с Турцией по Африке для противодействия китайскому влиянию. ”Мы будем прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между турецкими и японскими компаниями в Африке, где у Турции сильное присутствие”, - сказал главный представитель банка в Стамбуле Сузуки Рюта.

Сталелитейная компания Tosyali Holding, у которой в Турции совместное предприятие с японским сталелитейным гигантом Toyo Kohan стоимостью $650 млн, крупнейший турецкий инвестор в Африке. С Анголой Tosyali Holding подписал соглашение о реконструкции шахты Кассинга на юге страны. Железная руда, добытая в Кассинге, будет экспортироваться через терминал, разрабатываемый Toyota Tsusho и финансируемый банком JBIC и корпорацией Nippon Export and Investment Insurance. Турецкая Calik Energy, акционером которой является японская Mitsubishi Corporation, недавно завершила реконструкцию небольшой гидроэлектростанции в Малави при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества.

Мевлют Чавушоглу убежден: ”В Африке самое молодое население, самые высокие темпы урбанизации и самые динамичные экономики в мире. У континента серьезные проблемы и огромные возможности. Мы ни с кем не конкурируем. Мы можем работать с любой страной, включая Китай”.