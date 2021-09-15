В Пулково аварийно приземлился самолет "Россия"

Самолет авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту "Пулково", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В настоящее время организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. В управляющей компании воздушной гавани заявили, что экипаж сообщил о технической неисправности одного из двигателей.

Отмечается, что силы и средства аэропорта приведены в готовность к встрече лайнера.

Стоит добавить, что находившиеся на борту 95 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали.