Законность утилизации флагмана детской флотилии проверят в Ростове-на-Дону

Руководство Дворца творчества детей и молодежи в Ростове-на-Дону намерено утилизировать флагман детской флотилии "Дельфин", построенный в 1961 году. Об этом сообщил капитан судна Василий Манацков.

"Дельфин", числящийся за морским клубом, пришвартован напротив памятника адмиралу Ушакову на центральной набережной. Несколько десятилетий дети ходили на нем по Дону, приобретая практические навыки морского дела, передает "АиФ-Ростов".

В 2015 году судно прошло плановый пятилетний ремонт, с 2017 года средства на поддержание его техсостояния не поступали, однако капитан убежден, что оно могло держаться на плаву еще несколько лет.

"Его хотят сдать на металлолом за 30 тыс рублей, хотя это судно должно стоить больше миллиона. С его утилизацией детская флотилия прекратит свое существование", - подчеркнул Манацков.

Флагман снят с учета речного регистра. Директор Дворца творчества Елена Жихарцева заявила, что он морально устарел, и осуществлять образовательную деятельность на нем больше нельзя. В итоге "Дельфин" и еще одно судно были переданы ООО "ВторИнвестЮг", которая утилизирует их, бюджет Ростова получит за суда по 30 тыс рублей.

С просьбой о проверке законности уничтожения судна в прокуратуру обратился председатель "Молодежного морского клуба" Александр Лазарев, который был готов забрать "Дельфин" для своей организации, о чем, по его словам, руководство Дворца творчества знало, но навстречу не пошло.