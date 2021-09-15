Десятки зимних пляжей будут ждать туристов в Сочи

В новом сезоне в Сочи будут открыты 25 зимних пляжей, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

Соответствующие зоны отдыха находятся на Приморской набережной в Центральном районе, а также на набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. На пляжах поставят больше удобных скамеек, там будут места для занятий спортом и фотозоны.

На всех зимних пляжах планируется устраивать открытые спортивные тренировки, занятия йогой, скандинавской ходьбой и прочими видами активного отдыха.