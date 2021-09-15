Водители из Ирана нелегально перевозили груз в Ханкенди

Полиция Азербайджана задержала на посту на дороге Горус-Гафан двух водителей из Ирана, которые нелегально перевозили груз в Ханкенди.

По данным Telegram-канала "Свободный Иран", водителям предоставили возможность связаться с иранской стороной.

В пресс-службе МВД Азербайджана заявили, что граждане Ирана незаконно въехали на территорию Азербайджана.

"Автомобили, которые незаконно пересекли границу Азербайджана с армянской стороны с целью провоза грузов, были остановлены сотрудниками соответствующих госструктур Азербайджана, а водители - задержаны. В их отношении будут приняты меры в соответствии с законодательством АР", - приводит пресс-служба слова полковника полиции Эсхана Захидова.