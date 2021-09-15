Сады Кубани привлекли 10 млрд рублей инвестиций

Краснодарские аграрии делают акцент на производстве плодоовощной продукции, сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

"Каждый год мы констатируем рост площадей под сады, увеличение урожая и урожайности фруктов и ягод. По этому направлению Кубань лидирует в стране", - обратил внимание он, говоря о ходе уборочной кампании фруктов и ягод в регионе.

Коробка также отметил, что за последние пять лет было заложено 9,5 тыс га молодых садов, как следствие, - рост валового сбора за этот период составил 47%, а урожайность достигла 206 ц/га, что на треть выше средней по России. В настоящее время, отметил вице-губернатор, в регионе идет активная уборка плодовых культур.