Фарид Гайыбов провел встречу с представителями молодежных организаций

В Министерстве молодежи и спорта прошла встреча главы ведомства Фарида Гайыбова с представителями молодежных организаций Азербайджана.

Как передает собкор "Вестника Кавказа", в ходе выступления министр был проинформирован как о результатах уже реализованных проектов, так и о планах.

Затем стороны обменялись мнениями по поводу правового регулирования деятельности молодежных организаций, их роли в развитии молодежи, работы в социальных медиа, развития цифровых навыков молодежи, волонтерской деятельности, сотрудничества с бизнес-структурами, а также аспектов международного сотрудничества.

По словам Гайыбова, аналогичные встречи будут проводится регулярно, а сотрудничество министерства с молодежными организациями продолжится и выйдет на качественно новый уровень.

В заключение встречи руководители молодежных организаций выразили благодарность министру за интересную беседу.