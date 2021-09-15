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Генерала Казанцева похоронят в Краснодаре

Генерала Казанцева похоронят в Краснодаре

Бывшего командующего объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктора Казанцев похоронят на центральном кладбище Краснодара.

Похороны пройдут в 16 сентября, прощание состоится в Екатерининском кафедральном соборе города, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что генерал армии Виктор Казанцев ушел из жизни 14 сентября на 76-м году жизни. Он занимал руководящие посты в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье, а также командовал Северо-Кавказским военным округом. С 2000 по 2004 годы был Полпредом Президента России в ЮФО.

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Вестник Кавказа

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