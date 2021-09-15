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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая делимитацию государственной границы, открытие коммуникаций, реализацию инфраструктурных проектов.

Джейхун Байрамов проинформировал Клаара по поводу реализации трехсторонних заявлений, а также подчеркнул недопустимость действий Армении, служащих обострению ситуации в регионе, и отметил безосновательность претензий Еревана.

Тойво Клаар напомнил, что Евросоюз надеется на установление мира и благополучия в регионе и готов оказать для этого соответствующую помощь.

Стоит добавить, что в ходе встречи были обсуждены двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы в связи с переговорами по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.

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Вестник Кавказа

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