Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, включая делимитацию государственной границы, открытие коммуникаций, реализацию инфраструктурных проектов.

Джейхун Байрамов проинформировал Клаара по поводу реализации трехсторонних заявлений, а также подчеркнул недопустимость действий Армении, служащих обострению ситуации в регионе, и отметил безосновательность претензий Еревана.

Тойво Клаар напомнил, что Евросоюз надеется на установление мира и благополучия в регионе и готов оказать для этого соответствующую помощь.

Стоит добавить, что в ходе встречи были обсуждены двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также вопросы в связи с переговорами по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС.