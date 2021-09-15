В Йемене введено ЧП

Руководитель администрации Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди объявил о введении чрезвычайного положения в провинциях на юге страны из-за наступления движения "Ансар Алла" (хуситов) и массовых акций протеста, сообщает пресс-служба Переходного совета Южного Йемена.

"Объявляем чрезвычайное положение во всех провинциях юга, начиная с этого дня", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что глава администрации объявил о повышенной боеготовности для вооруженных сил юга.

Столкновения на юге Йемена проходят на фоне наступления хуситов в богатой полезными ископаемыми провинции Мариб.