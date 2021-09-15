Северная и Южная Кореи запускают баллистические ракеты

Сегодня Северная Корея произвела испытательный пуск двух баллистических ракет в море у восточного побережья Корейского полуострова. Ракеты были выпущены из центрального округа Янгдок в провинции Южный Пхенган и пролетели около 800 километров на высоте около 60 км. По данным министерства обороны Японии, они не долетели до территории страны, хотя и были выпущены в ее направлении.

Как отмечает The Diplomat, всего через несколько дней после проведения испытаний крылатых ракет Северная Корея продемонстрировала своим потенциальным противникам, что разрабатывает еще более совершенное оружие, запустив баллистические ракеты и нарушив тем самым резолюции Совета Безопасности ООН. Это было первое испытание баллистической ракеты за последние полгода, проведенное после того, как Вашингтон выразил готовность возобновить диалог с Северной Кореей.

”Хотя, по нашим оценкам, запуск не представляет непосредственной угрозы для персонала и территории США, а также для наших союзников, само испытание подчеркивает дестабилизирующее воздействие программы незаконных вооружений КНДР, - говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. - Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой”.

Сегодня же, спустя несколько часов после запуска Северной Кореей баллистической ракеты, Синий дом Южной Кореи официально объявил о своем первом успешном испытании баллистических ракет (БРПЛ) с подводных лодок. По данным администрации президента, ракеты пролетели запланированное расстояние и поразили цель, Мун Чжэ Ин наблюдал за запуском. Южная Корея стала седьмой страной в мире, обладающей БРПЛ, не считая Северной Кореи, которая никогда не предоставляла четкой информации о своих испытаниях по запуску подводных ракет.

Накануне специальные посланники США, Южной Кореи и Японии собрались в Токио, чтобы обсудить опасения, связанные с денуклеаризацией Северной Кореи, и подтвердить трехстороннее сотрудничество. Сун Ким, специальный посланник США по Северной Корее, многократно посылал Пхеньяну сигнал о том, что он готов сесть за стол переговоров со своими северокорейскими коллегами ”в любое время, в любом месте и без предварительных условий”.

Кроме того, Сун Ким и его южнокорейский коллега обсудили возможную гуманитарную помощь Северной Корее, поскольку разрушительный экономический кризис в стране усугубился из-за экономических санкций под эгидой ООН и воздействия пандемии COVID-19.

Сегодня же министр иностранных дел Китая Ван И встретился со своим южнокорейским коллегой Чун Ы Ёном, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество по денуклеаризации Северной Кореи. Ван воздержался от критики ракетных испытаний Пхеньяна.

Как показывает череда ракетных испытаний, напряженная ситуация между двумя государствами спровоцировала гонку вооружений на Корейском полуострове. Согласно недавнему опросу, южнокорейцы поддерживают размещение тактического ядерного оружия на корейской территории для противодействия военным провокациям Северной Кореи и обеспечения национальной безопасности. Большинство корейцев считают, что Южной Корее необходимо больше оружия, чтобы отражать ядерные угрозы соседнего государства.

На встрече на высшем уровне между Муном и президентом США Джо Байденом в мае США и Южная Корея договорились прекратить действие руководящих принципов по контролю за ракетными технологиями, которые были впервые подписаны в 1979 году, чтобы ограничить программу разработки ракет Сеулом. Инициатива министерства обороны Южной Кореи по разработке новых вооружений широко поддерживается в стране.

Некоторые эксперты считают, что недавние военные действия КНДР могут быть положительным знаком, указывающим на то, что переговоры о денуклеаризации, будь то двусторонние или многосторонние, могут состояться в ближайшем будущем. ”Что-то произойдет на дипломатическом уровне, и совсем скоро могут быть объявлены многосторонние переговоры”, - сказал Андрей Ланков, профессор Университета Кукмин в Сеуле и директор Korea Risk Group. Эксперт отметил, что запуск ракет Северной Кореей может указывать на то, что дипломатические решения вот-вот появятся, поскольку на этой неделе проходят встречи представителей заинтересованных стран Восточной Азии. ”Северная Корея хочет улучшить свою позицию на переговорах и напомнить всем, что она существует и требует внимания”, - сказал Ланков.

Послание Северной Кореи очевидно: никаких уступок США и никакого диалога. И в данном случае возможны два пути развития событий: следующая холодная война или долгосрочный прогресс в поэтапной денуклеаризации, предполагающий многостороннее сотрудничество.