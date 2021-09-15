Крым получил средства на возведение нового города-курорта

Крымское руководство получит в кредит 1,3 млрд рублей для создания инфраструктуры для будущего нового курортного города, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, город проявится в Сакском районе между городами Саки и Евпатория на трассе ближе к Саки.

Аксенов отметил, что на выделенные средства будут построены детский сад, система канализации, а также отремонтирован участок дороги от санатория "Полтава" до "Золотых песков", передает ТАСС.

Ранее вопрос о строительстве обсуждается под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и главы республики Сергея Аксенова.