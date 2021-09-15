В Германии начали торговать марципановой головой Меркель

Марципановая голова канцлера ФРГ Ангелы Меркель поступила в продажу в Германии, сообщает производитель сладости компания Odenwälder Marzipan Konditorei.

менее чем за две недели до парламентских выборов изготовила уникальную сладость в виде головы действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Масса изделия, как сообщает производитель на своем сайте, составляет 50 г.

Масса десерта составляет 50 г, в длину он достигает 7,5 см, в ширину - 20 см, толщина изделия - 1,5 см, приводит габариты головы ТАСС. Всего будет изготовлено порядка 500 таких марципанов.

Как прокомментировали задумку производители, изделие должно поднимать настроение как детям, так и взрослым. Также производитель призывает приобретать сладость "всем, кто хочет пожелать канцлеру Германии успехов на пенсии".

"Это сувенир для поклонников, а также для тех, кто не является фанатом Ангелы Меркель, которая вышла из игры и завершила свою профессиональную деятельность, и поэтому мы надеемся, что тот или иной человек поместит ее где-нибудь дома", - сказал представитель компании Томас Цубер, приводит его слова агентство Reuters.