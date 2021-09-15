Власти Сочи вплотную займутся ливневками

Масштабную систему отвода ливневых вод создадут в Сочи, такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

Соответствующая информация была обнародована в ходе большой пресс-конференции главы Сочи Алексея Копайгородского, в рамках XXV юбилейного форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

Сотрудники НИИ перспективного градостроительства уже начали работу над новым Генпланом, который предполагается сформировать к ноябрю 2023 года. В нем будут указаны зоны подтоплений.

На данный момент для профилактики ЧП на постоянной основе ведется мониторинг русел рек и подмостовых пространств: их проверяют на предмет скопления природного и бытового мусора.

На Сухумском и Новороссийском шоссе разрабатываются новые и ремонтируются действующие ливневые системы, водоотводная система создается на улице Тимирязева и в переулке Виноградном.

Ведется также актуализация схем водоснабжения и водоотведения Сочи на 2015-2032 годы. На основании уточненных данных и стартует масштабное строительство системы отвода ливневых вод.