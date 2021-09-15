В академию Astana Opera хотят попасть 72 вокалиста со всего мира

Заявки на обучение в Международной оперной академии Astana Opera подали вокалисты из девяти стран.

В пресс-службе театра "Астана Опера" рассказали, что академия получила 72 заявки от претендентов из России, Греции, Узбекистана, Италии, Израиля, Украины, Беларуси и Киргизии. На одно место претендуют четыре вокалиста.

Первый тур прослушиваний начался в августе, он проходит в онлайн-формате, вокалистов оценивают по присланным видеозаписям.

Второй тур будет проходить под рояль, третий - на сцене Большого зала с участием Симфонического оркестра "Астана Опера". В третий тур пройдет не более 20 кандидатов. Те, кто успешно пройдет все испытания, начнут обучение в академии 4 октября.

"На сегодняшний день академия начала сотрудничество с педагогами, которых приглашаем для проведения мастер-классов. Оборудуем аудитории, разрабатываем учебные планы. Слушателей ждут индивидуальные уроки сольного пения, работа с коучем-аккомпаниатором и дирижером, углубленное изучение итальянского языка, актерское мастерство, история театра и арт-менеджмент", - поделился заслуженный деятель Казахстана художественный руководитель Astana Opera Тимур Урманчеев.