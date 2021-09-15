Виноделы и сыровары будут состязаться в Железноводске

В Железноводске во Дворце культуры пройдет первый международный конкурс микровиноделия и сыроделия "КМВ на КМВ-2021", сообщил глава города Евгений Моисеев.

На конкуре пройдет дегустация вин от небольших винодельческих хозяйств России, стран ближнего зарубежья и оцениваться качество фермерских сыров.

Кроме того, в ходе соревнований будут составлены пары из лучших вин и сыров, которые в дальнейшем такие "союзы" можно будет увидеть в меню ресторанов Кавминвод.

В завершении конкурса состоится гастрономический фестиваль с дегустацией продукции гостей края и местных производителей.

Мероприятие будет проходить с 23 по 24 октября в Городском дворце культуры города.