Виноделы и сыровары будут состязаться в Железноводске
В Железноводске во Дворце культуры пройдет первый международный конкурс микровиноделия и сыроделия "КМВ на КМВ-2021", сообщил глава города Евгений Моисеев.
На конкуре пройдет дегустация вин от небольших винодельческих хозяйств России, стран ближнего зарубежья и оцениваться качество фермерских сыров.
Кроме того, в ходе соревнований будут составлены пары из лучших вин и сыров, которые в дальнейшем такие "союзы" можно будет увидеть в меню ресторанов Кавминвод.
В завершении конкурса состоится гастрономический фестиваль с дегустацией продукции гостей края и местных производителей.
Мероприятие будет проходить с 23 по 24 октября в Городском дворце культуры города.
Вестник Кавказа
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