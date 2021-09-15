ВОЗ приостановил одобрение "Спутника V"

Одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ВОЗ приостановлено до новой инспекции завода производителя, заявил замглавы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса.

Он отметил, что производителям препаратов необходимо подтвердить, что места производства вакцин от COVID-19 согласны со стандартами надлежащих практик производства.

"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 70 странах, где проживает в общей сложности более 4 млрд человек.