В "Единой России" увидели падение цен на "борщевой набор"

Партия "Единая Россия" сообщила о падении стоимости продуктов из так называемого "борщевого набора".

Так, по данным партийной в пресс-службы, на рынках и в несетевых объектах торговли падение цен в среднем по России составило 29%. Уточняется, что в большинстве сетевых магазинов наценка на социально значимые продукты на начало сентября является нулевой, заявили

"Данные получены по итогам мониторинга, в ходе которого депутатами "Единой России" проведено 35 тысяч рейдов в 85 субъектах РФ", - сообщает пресс-служба.