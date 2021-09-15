В Ногинске арестован глава газовой службы

Генеральный директор компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске, где в одном из домов произошел взрыв, находится под домашним арестом, проинформировали в ГСУ СК России по Московской области.

"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек ( ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - приводит сообщение РИА Новости, уточняя, что задержанному вскоре будет предъявлено обвинение.

Следствием установлено, что гендиректор компании не выявил неисправность газового оборудования, в результате чего и произошла трагедия.