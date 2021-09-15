Байден готовится к повторной вакцинации от коронавируса

Президент США Джо Байден намерен пройти повторную процедуру вакцинации от коронавируса, как только такая процедура станет возможной, сообщала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Да, как только этот процесс будет одобрен", - сказала она на брифинге.

В этой связи Псаки напомнила, что 18 августа специалисты министерства здравоохранения и социального обеспечения США заявили о необходимости повторной вакцинации от коронавируса, но в настоящее время это решение находится на рассмотрении Управления по контролю за качеством пищевых продуктов.