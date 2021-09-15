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В Анапе подготовили праздничную программу ко Дню города

В Анапе подготовили праздничную программу ко Дню города

В Анапе отметят День города 18 сентября праздничными гуляниями, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что все торжественные мероприятия пройдут в режиме ограничений.

В течение всего дня на Театральной площади города будет звучать музыка и работать гастроярмарка. Ремесленники из Арт-сообщества организуют мастер-классы, а творческие коллективы порадуют жителей города своими выступлениями.

Празднование Дня города завершится салютом в 21:00 по московскому времени.
 

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Вестник Кавказа

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