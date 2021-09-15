Национальный парк возведут в Чечне

Глава правительства Чечни Муслим Хучиев встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

В ходе переговоров достигнута договоренность о создании рабочей группы по вопросу строительства в республике национального парка "Даймохк".

Отмечается, что целью возведения данного парка станет сохранение разнообразия флоры и фауны Чечни.

Также Хучиев и Козлов обсудили вопросы строительства гидротехнических сооружений на 2024 год, рекультивации нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в Грозном, проведения геологоразведочных работ для добычи углеводородного сырья, а также поисково-оценочных работ в целях обеспечения питьевой водой горных населенных пунктов.