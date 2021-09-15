Дагестанских паралимпийцев приветствовали в Махачкале

Участников Паралимпийских игр в Токио торжественно встретили в аэропорту Махачкалы.

Спортсменов встретил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов, который от имени руководства республики поздравил их с достигнутыми результатами.

"Мы с нетерпением ждали вашего приезда и сегодня очень рады разделить радость ваших побед. Не каждая страна может похвастаться таким результатом. Это ваши заслуженные победы и медали, к которым вы шли несмотря ни на что. Поздравляю вас всех, ваших родных и близких. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успешных выступлений", - приводит слова главы ведомства РИА Дагестан.

Напомним, что в Токио дагестанские паралимпийцы выиграли четыре медали. Золото в копилку российской сборной принес легкоатлет Муса Таймазов. Бронзовыми призерами стали тхэквондисты Даниил Сидоров и Зайнутдин Атаев, дзюдоист Анатолий Шевченко.

