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Дагестанских паралимпийцев приветствовали в Махачкале

Дагестанских паралимпийцев приветствовали в Махачкале

Участников Паралимпийских игр в Токио торжественно встретили в аэропорту Махачкалы.

Спортсменов встретил министр спорта Дагестана Сажид Сажидов, который от имени руководства республики поздравил их с достигнутыми результатами. 

"Мы с нетерпением ждали вашего приезда и сегодня очень рады разделить радость ваших побед. Не каждая страна может похвастаться таким результатом. Это ваши заслуженные победы и медали, к которым вы шли несмотря ни на что. Поздравляю вас всех, ваших родных и близких. Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успешных выступлений", - приводит слова главы ведомства РИА Дагестан. 

Напомним, что в Токио дагестанские паралимпийцы выиграли четыре медали. Золото в копилку российской сборной принес легкоатлет Муса Таймазов. Бронзовыми призерами стали тхэквондисты Даниил Сидоров и Зайнутдин Атаев, дзюдоист Анатолий Шевченко. 
 

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Вестник Кавказа

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