Тбилиси протестует против принудительной вакцинации

Акция протеста "Нет ковид-террору" прошла перед правительственной канцелярией в Тбилиси.

Участниками протестов стали несколько сот человек. "Мы не против вакцинации, мы против принуждения к вакцинации", - сказал один из участников, отметив, что вакцинация должна быть добровольной, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Несмотря на то, что власти республики утверждают о том, что в стране вакцинация исключительно добровольная, по мнению участников акции, речь идет о скрытом принуждении, в частности, со стороны работодателей.