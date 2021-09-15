Во Владикавказе появился дом со "знаком качества ЖКХ"

Одна из владикавказских многоэтажек впервые в Северной Осетии получила знак отличия "Знак качества ЖКХ", проинформировали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Обладателем почетного статуса стал многоквартирный дом по адресу Московское шоссе, 3 "Б" - это первое здание в Северной Осетии, удостоенное подобного звания", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки во Владикавказ председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

Сам Степашин поздравил с успехом управляющую компанию, а также всех тех, кто сделал так, чтобы этот дом был домом образцового содержания. "И, конечно, поздравляю жильцов. Желаю вам мира, добра и благополучия!" – приводит слова Степашина ТАСС.