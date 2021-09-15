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Во Владикавказе появился дом со "знаком качества ЖКХ"

Во Владикавказе появился дом со &quot;знаком качества ЖКХ&quot;

Одна из владикавказских многоэтажек впервые в Северной Осетии получила знак отличия "Знак качества ЖКХ", проинформировали в пресс-службе главы и правительства  республики.

"Обладателем почетного статуса стал многоквартирный дом по адресу Московское шоссе, 3 "Б" - это первое здание в Северной Осетии, удостоенное подобного звания", - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки во Владикавказ председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

Сам Степашин поздравил с успехом управляющую компанию, а также всех тех, кто сделал так, чтобы этот дом был домом образцового содержания. "И, конечно, поздравляю жильцов. Желаю вам мира, добра и благополучия!" – приводит слова Степашина ТАСС.

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