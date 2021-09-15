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Жителю Ростовской области грозит штраф за самовольный ремонт дорог

Жителю Ростовской области грозит штраф за самовольный ремонт дорог

Житель города Шахты (Ростовская область) Александр Титов, заделавший более 30 дорожных ям, получил от мэра горда Андрея Ковалева благодарность и предупреждение о штрафе.

По словам Ковалева, впредь свои инициативы по борьбе с бездорожьем Титов должен согласовывать с администрацией города. В противном случае, ему грозит штраф.

Как пишет сетевое издание kvushahty.ru, Титов уже пять лет заделывает ямы в центре Шахт и за его пределами по дороге до своего дома.

Издание отмечает, что особенно благодарны Титову местные автолюбители, так как его стараниями они не "убивают ходовую своих машин на городских дорогах, а могут спокойно ездить, без риска оставить подвеску".

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Вестник Кавказа

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