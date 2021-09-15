Жителю Ростовской области грозит штраф за самовольный ремонт дорог

Житель города Шахты (Ростовская область) Александр Титов, заделавший более 30 дорожных ям, получил от мэра горда Андрея Ковалева благодарность и предупреждение о штрафе.

По словам Ковалева, впредь свои инициативы по борьбе с бездорожьем Титов должен согласовывать с администрацией города. В противном случае, ему грозит штраф.

Как пишет сетевое издание kvushahty.ru, Титов уже пять лет заделывает ямы в центре Шахт и за его пределами по дороге до своего дома.

Издание отмечает, что особенно благодарны Титову местные автолюбители, так как его стараниями они не "убивают ходовую своих машин на городских дорогах, а могут спокойно ездить, без риска оставить подвеску".