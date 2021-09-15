Израильский активист-антипрививочник умер от COVID-19

В Израиле скончался активист Хай Шулиан, выступавший против вакцинации и необходимости носить средства индивидуальной защиты, сообщает израильский 13-й телеканал.

Активист умер ранее на этой неделе. Телеканал опубликовал видеозапись, на которой Шулиан рассказывает о том, что заразился коронавирусом.

"Если я достаю этот кислород и пробую пройти три метра, я падаю в обморок. Я задыхаюсь", - говорит он.

По словам сестры умершего активиста, вся семья вакцинировалась от коронавируса. "Он выбрал не делать прививку. Мы пытались с ним поговорить. Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал" , - сказала она в интервью телеканалу.