Пашинян готов к диалогу с Турцией

Армения готова обсудить сигналы из Турции по поводу установления диалога, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что ряд международных партнеров готовы содействовать диалогу между Анкарой и Ереваном. По его словам, если диалог начнется, правительство сообщит об этом своим гражданам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара предпримет необходимые шаги по установлению мира, "если Армения воспользуется этим шансом". Пашинян в ответ сказал, что Ереван готов к двустороннему диалогу.