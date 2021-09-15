Рубль укрепляется

Сегодня рубль укрепился. Этому способствовал рост нефтяных цен, который также привел к тому, что российский фондовый индекс Московской биржи поднялся до рекордно высокого уровня. Министерство финансов, в свою очередь, провело два аукциона по размещению казначейских облигаций ОФЗ. К 14:01 по московскому времени рубль укрепился на 0,3% по отношению к доллару до 72,72 и вырос на 0,2% до 85,96 по отношению к евро.

Reuters отмечает, что российская валюта подскочила до 11-недельного максимума по отношению к доллару на предыдущей биржевой сессии. На данный момент инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 21-22 сентября.

”Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США снижает вероятность того, что ФРС сократит программу стимулирования на следующей неделе, поддерживая тем самым рисковую торговлю”, - заявили аналитики BCS Global Markets.

Еженедельные аукционы по размещению облигаций федерального займа также оказывают поддержку рублю. ОФЗ, которые Россия использует для закрытия бюджетных дыр, вновь обрели популярность среди иностранных инвесторов, поскольку опасения по поводу санкций ослабли, а ожидания по поводу того, что стоимость облигаций может вырасти, как только центральный банк начнет снижать ставки в следующем году, усилились.

Нефть марки Brent, мирового эталона для основного российского экспорта, подорожала на 1,3% до $ 74,57 за баррель. По словам аналитиков, динамика нефтяных цен оказалась чуть ли не единственным ярким пятном в преимущественно негативном внешнем прогнозе, после того как более слабые, чем ожидалось, экономические данные Китая усилили опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

”Несмотря на то, что рынок нефти выглядит сильным, мы опасаемся снижения темпов роста нефтяных цен и, как следствие, ослабления поддержки рубля из-за слабости общей рыночной конъюнктуры”, - отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Российские фондовые индексы тоже укрепились. Рублевый индекс Московской биржи (MOEX) вырос на 0,3% до 4 064,8 пункта после достижения исторического максимума в 4 080,29 пункта. Индекс РТС в долларовом выражении вырос на 0,4% до 1761,3 пункта, ранее достигнув отметки 1768,70 пункта, что стало максимальным показателем с августа 2011 года.

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Напомним также, что по итогам июля российский рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, полагают эксперты.