Грузию предупредили о резком ухудшении погоды

На всей территории Грузии 16 и 17 сентября резко ухудшится погода, информирует Национальное агентство окружающей среды.

Так, по прогнозам синоптиков, ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на море шторм 2-3 балла.

В агентстве отметили, что ливни могут привести к повышению уровня воды в реках, вызвать наводнение и спровоцировать оползни в горных районах страны, передает Sputnik Грузия.