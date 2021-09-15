Названа стоимость обновления ЖКХ в Северной Осетии

Порядка 27 млрд рублей необходимо Северной Осетии для модернизации системы жилищного-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил республиканский лидер Сергей Меняйло.

"В этой связи мы уже готовим поручения президента, которые были даны на встрече по водоснабжению, водоотведению, по инженерным сетям, теплоснабжению и всему остальному", - сказал он во время в ходе рабочей поездки во Владикавказ председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио главы республики Сергеем Меняйло заявил о том, что Северная Осетия должна быть включена в федеральные программы по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).