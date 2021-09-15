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Неизвестный устроил стрельбу в центре Тбилиси

Неизвестный устроил стрельбу в центре Тбилиси

В центре Тбилиси произошла стрельба, ранен мужчина, сообщает телеканал "Рустави 2".

По словам очевидцев, неизвестный произвел не менее выстрелов в 20-летнего парня, а затем скрылся.

Юношу доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

Отмечается, что место происшествия ограждено желтой лентой, ведутся следственные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Стрелявшему в юношу грозит до 15 лет тюрьмы.

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Вестник Кавказа

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