В Ингушетии вынесли приговор сбытчикам наркотиков

Магасский районный суд Ингушетии приговорил трех сбытчиков наркотиков к 10 годам тюремного заключения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что злоумышленники в феврале 2017 г. поэтапно сбыли лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, более 100 г героина в обмен на автомобиль "Лада-Гранта", - сказано в сообщении.

Уголовное дело заведено по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("сбыт наркотических средств в крупном размере").

Отмечается, что сбытчики получили по 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.