В Apple рассказали, сколько будет стоить iPhone 13

Американская компания Apple назвала цены на линейку смартфонов iPhone 13, а также на новые планшеты.

Стоимость модели iPhone 13 mini стартует от 69 990 рублей, iPhone 13 - от 79 990 рублей, iPhone 13 Pro - от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max - от 109 990 рублей.

Самой дешевой моделью в новой линейке будет iPhone 13 mini с объемом памяти 128 гигабайт (69 990 рублей), самой дорогой - iPhone 13 Pro Max с 1 терабайтом (159 990 рублей).



Также Apple назвала цены на новые планшеты. Так, стоимость iPad с возможностью работы только от Wi-Fi будет начинаться от 30 990 рублей, а с сим-картой - от 42 990 рублей. Цена на iPad mini с подключением к интернету только через Wi-Fi начнется от 47 990 рублей, а с сим-картой - 61 900 рублей.



Предзаказ на все iPhone 13 в России стартует 22 сентября, реальные продажи начнутся 24 сентября.