Раиси вошел в список 100 самых влиятельных людей 2021 года

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей за 2021 год.

Издание разделило 100 влиятельных людей по категориям - "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".

В категории "Лидеры" в текущем году оказались глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, президент Ирана Ибрахим Раиси, глава правительства Италии Марио Драги, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, лидер Сальвадора Найиб Букеле, а также и.о зампредседателя правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар.

Стоит отметить, что второй год подряд в список вошли председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джо Байден, экс-глава США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис.

Среди "Титанов" значатся гендиректор Apple Тим Кук, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз, американская легкоатлетка Эллисон Феликс и другие.

В категорию "Новаторов" вошли певица Билли Айлиш, адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп, руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль и активистка из Кении, обладательница премии Goldman Филлис Омидо и прочие.

Лучшими деятелями искусства в этом году, помимо прочих, стали актеры Омар Си, Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет и обладательница премии "Оскар" Хлоя Чжао.

В списке "Кумиров" оказались британский принц Гарри и его жена Меган Маркл, теннисистка Наоми Осака, певица Бритни Спирс, российский оппозиционер Алексей Навальный и другие.

"Изобретателями" журнал назвал основателя компании SpaceX Илона Маска, руководителя компании Nvidia Дженсена Хуанга, гендиректора компании General Motors Company Мэри Барра и других.