За пост мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов

На ближайших выборах в органы местного самоуправления за пост мэра Тбилиси будут бороться 16 кандидатов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

Это максимальное количество кандидатов на местных выборах за последние 10 лет, передает "Грузия Online".

За пост столичного градоначальника поборются: Каха Каладзе (Грузинская мечта); Ника Мелия (Единое национальное движение); Тамар Кекенадзе (Третья сила); Георгий Гахария (За Грузию); Георгий Ломия (Альянс патриотов); Ана Бибилашвили (Лело); Михаил Кумсишвили (Лейбористская партия); Георгий Кутателадзе (Грузия); Теймураз Бобохидзе (Мамули); Георгий Лагидзе (Будущая Грузия); Аринзе Ричард Огбунуджу (Наша Единая Грузия); Кетеван Накашидзе (Социальная справедливость); Евгений Гвиниашвили (Социалистическая партия трудящихся); Заза Хатиашвили (Свободная Грузия); Ана Долидзе (За народ); Георгий Гачечиладзе (партия Зеленых).

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.