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"Северный поток-2" будет запущен 1 октября?

&quot;Северный поток-2&quot; будет запущен 1 октября?

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ответил на вопрос журналистов о том, начнутся ли поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 октября.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о возможности запуска газопровода 1 октября.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что процесс получения разрешения на запуск "Северный потока-2" может занять около четырех месяцев.

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Вестник Кавказа

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