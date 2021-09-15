Владимиров поручил разработать план развития Кавминвод

В Ставропольском крае разработают "дорожную карту", в соответствии с которой будет осуществляться комплексное развитие КМВ. Соответствующее поручение региональному правительству дал губернатор Владимир Владимиров

По его словам, в этом направлении предстоит большая работа. "Поручаю подготовить план мероприятий и приступить к реализации программы", - сказал он в ходе совещания в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в российский Кабмин утвердили план развития курортов Ставропольского края до 2030 года.