В Азербайджане продолжается кампания по вакцинации от коронавируса

За минувшие сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 65 424 человека, проинформировали в Оперативном штабе при Кабинете министров.

"За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 21 363, вторую – 44 061. Общее число использованных доз вакцины по стране составило 7 745 851", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первую дозу препарата получили 4 551 501, а полный курс вакцинации прошли 3 194 350 человек.