Токаев провел переговоры с президентом Таджикистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Акорды.

Казахстанский лидер подчеркнул особую значимость обсуждения ключевых вопросов международной повестки дня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС.

"Гостеприимный Таджикистан и город Душанбе демонстрируют высокий уровень готовности к предстоящим саммитам. Наша сторона на уровне министров доработала необходимые документы. Полагаю, что в ходе встречи мы более подробно обсудим подготовленные к подписанию документы", – приводит пресс-служба слова Токаева.

Отмечается, что главы государств выразили готовность координировать совместные действия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур.