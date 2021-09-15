Компьютерные игры довели подростка до госпитализации

Ребенок из испанского города Валенсия стал первым в мире подростком, которого госпитализировали из-за компьютерной зависимости, сообщает пресс-служба Университета Хайме I.

"Это первый в мире опубликованный случай о подростке, которому потребовалась госпитализация из-за пристрастия к видеоигре Fortnite. Группа исследователей не нашла никаких предыдущих ссылок, опубликованных в основных изученных базах данных", — сказано в сообщении.

Отмечается, что подросток избегал общения с окружающими, пропускал школу, отказывался от медицинской помощи, не соблюдал гигиену, у него наблюдалось расстройство сна.

По словам специалистов, зависимость от игр, а также потеря матери, которая умерла год назад от онкологии, стали причиной высокого уровня тревоги подростка. При этом раньше ребенок отличался высокой успеваемостью в школе.

"Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний", – заявили эксперты.

Лечение проходило в течение двух месяцев и потребовало работы с пациентом и его родными.

Результаты показали значительное сокращение времени использования видеоигр, а также улучшение личной и социальной деятельности подростка.

Стоит отметить, что ВОЗ в 2018 году включила зависимость от компьютерных игр в список психических болезней.